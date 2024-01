Ação conjunta em Águas Lindas de Goiás inspeciona mais de 30 mil residências para eliminar focos do mosquito Aedes Aegypti

No último sábado, dia 20 de janeiro, o Governo de Goiás, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), uniu esforços para realizar o “Dia D – Dengue Zero” em Águas Lindas de Goiás, município situado na região do Entorno do Distrito Federal. A ação, que contou com a participação conjunta da Prefeitura Municipal, Governo Estadual, Corpo de Bombeiros Militar (CBM-GO), Polícia Militar (PM-GO) e a sociedade civil, teve como objetivo a inspeção de mais de 30 mil residências na cidade em busca de focos do Aedes aegypti, vetor das doenças como dengue, zika e chikungunya.

Mais de mil pessoas se envolveram na iniciativa, que incluiu atividades como a limpeza de terrenos, a retirada de entulhos, lixo e outros possíveis criadouros do mosquito na área urbana. Rasivel dos Reis, superintendente de Planejamento da SES, destacou a importância da colaboração da comunidade: “Viemos mostrar para a sociedade que a gente precisa fazer essa luta juntos, para que possamos realmente eliminar os focos do mosquito e evitar que as pessoas tenham dengue e se agravem. O Dia D, a partir de agora, é todo dia, até a gente vencer essa guerra.”

Águas Lindas é um dos 91 municípios prioritários para intensificação das ações de combate às arboviroses, devido ao cenário epidemiológico atual. O município já registrou um óbito por dengue e apresenta um aumento nos casos da doença. O prefeito de Águas Lindas, Lucas Antonietti, ressaltou a importância da intervenção: “Já tivemos perdas pelo vírus e temos que intervir para que a gente não perca mais ninguém. E nessa missão nós, agentes públicos, temos a nossa responsabilidade.”

No âmbito da resposta à crise, o primeiro Gabinete de Crise de Combate às Arboviroses foi estabelecido na sede da Vigilância em Saúde de Águas Lindas em 15 de janeiro. Além disso, dois gabinetes hospitalares foram instalados na UPA Mansões Odisseia e no Hospital Municipal Bom Jesus. Esses gabinetes têm desempenhado um papel crucial na organização e gestão da crise, visando evitar óbitos e complicações, bem como fornecer o manejo adequado para os pacientes doentes.

As unidades de saúde também expandiram os horários de atendimento e implementaram espaços para soroterapia, que é essencial para a hidratação de pacientes com suspeita de dengue, chikungunya e zika, evitando o agravamento das doenças. Os gabinetes de crise estão equipados com mapas e planilhas que contêm informações cruciais para tomar decisões eficazes, como a disponibilidade de insumos, leitos, números de casos da doença e estoque de medicamentos. No total, o Governo de Goiás já instalou gabinetes de crise em 91 municípios classificados como de alto risco para arboviroses.

Além de Águas Lindas, outros municípios em Goiás também realizaram ações de combate à dengue durante o fim de semana. Em Ouvidor, que fica a 278 quilômetros de Goiânia, a Prefeitura Municipal organizou um mutirão de limpeza que deve continuar até o final do mês. Mobilizações semelhantes ocorreram em Santa Cruz de Goiás, Edealina, Nazário e Iporá. Uma grande ação está programada para acontecer em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, no próximo sábado, 27 de janeiro.