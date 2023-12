Dieese prevê Impacto de r$ 69,9 bilhões na economia com aumento do salário mínimo

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) analisou o efeito do reajuste do salário mínimo na economia, prevendo um aumento significativo. De acordo com o Dieese, aproximadamente 59,3 milhões de pessoas têm rendimentos vinculados ao salário mínimo, o que resultará em um incremento anual na renda de aproximadamente R$ 69,9 bilhões.

Além disso, o Dieese estima que haverá um aumento na arrecadação tributária anual sobre o consumo no valor de R$ 37,7 bilhões como resultado desse reajuste do salário mínimo.

A partir de 1º de janeiro de 2024, o salário mínimo oficial do Brasil será de R$ 1.412. O Dieese calculou que, levando em consideração a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) no período de maio a dezembro de 2023, o ganho real chegará a 5,77%.

O aumento nominal de R$ 1.320 para R$ 1.412 representa um acréscimo de 6,97%, enquanto o INPC está projetado em 1,14% de maio a dezembro.

Se tomarmos como referência o mês de janeiro de 2023, quando o salário mínimo era de R$ 1.302, o ganho real seria de 4,69%, devido ao reajuste de 1,38%, que ficou abaixo da inflação ocorrida entre janeiro e maio. A variação do INPC foi de 2,42% no quadrimestre janeiro-abril, resultando em uma perda real de 1,01% no reajuste realizado em maio do mesmo ano.

No entanto, o Dieese observa que o reajuste programado para janeiro de 2024 mais do que compensa essa perda ocasional, resultando em um ganho real de 5,77% em relação a maio de 2023.

Política de Valorização O Dieese ressalta a importância da política de valorização do salário mínimo, que trouxe aumentos reais anuais de 2003 a 2016. Essa política foi fundamental para elevar a renda da população de baixa renda e representa um marco na história do país, promovendo um acordo salarial significativo.

Essa política estabeleceu uma regra estável, permanente e previsível, contribuindo para a recuperação gradual e diferida no tempo, com foco em aumentos reais e estímulo ao crescimento econômico. A valorização do salário mínimo também contribuiu para expandir o mercado consumidor interno e fortalecer a economia brasileira, segundo o Dieese.

Além disso, essa política ajudou a reduzir as desigualdades salariais entre diferentes grupos, como homens e mulheres, negros e não negros, e entre regiões do país. Também teve impacto positivo nos reajustes dos pisos salariais de diversas categorias de trabalhadores.

Nos últimos anos, houve variações na taxa de ganho real do salário mínimo, com períodos de perda real, mas o reajuste para janeiro de 2024 representa um avanço significativo nessa trajetória, proporcionando um aumento real substancial.