Aneel confirma Bandeira Verde nas contas de luz para janeiro de 2024

Os consumidores de energia elétrica continuarão a desfrutar da bandeira tarifária verde no mês de janeiro de 2024, conforme anunciado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta sexta-feira, 29 de dezembro. Isso significa que, mais uma vez, os consumidores não terão que arcar com custos adicionais em suas contas de luz.

De acordo com a Aneel, a decisão de manter a bandeira verde no início do próximo ano é resultado das condições favoráveis de geração de energia que persistem no país. Há exatos 21 meses, o Brasil adotou essa bandeira após o fim do período de escassez hídrica, que se estendeu de setembro de 2021 até meados de abril de 2022.

As bandeiras tarifárias, criadas em 2015 pela Aneel, são indicadores dos custos variáveis associados à geração de energia elétrica. Elas são categorizadas em níveis e refletem o custo do Sistema Interligado Nacional (SIN) para produzir a energia utilizada em residências, estabelecimentos comerciais e indústrias.

Quando a conta de luz é calculada sob a bandeira verde, não há acréscimo algum no valor. Entretanto, quando as bandeiras vermelha ou amarela são aplicadas, os consumidores veem um acréscimo nas suas contas, com variações que vão de R$ 2,989 (bandeira amarela) a R$ 9,795 (bandeira vermelha patamar 2) a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Durante o período em que a bandeira de escassez hídrica esteve em vigor, de setembro de 2021 a 15 de abril de 2022, os consumidores chegaram a pagar um adicional de R$ 14,20 a cada 100 kWh.

É importante destacar que o Sistema Interligado Nacional é dividido em quatro subsistemas: Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte, cobrindo praticamente todo o país, com exceção de algumas áreas em estados da Região Norte, Mato Grosso e o estado de Roraima. Atualmente, existem 212 localidades isoladas do SIN, onde o consumo de energia é baixo e representa menos de 1% da carga total do país. Nessas regiões, a demanda de energia é suprida principalmente por usinas termelétricas movidas a óleo diesel.