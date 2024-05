Desenrola Brasil: prazo para renegociar dívidas termina na próxima segunda

O prazo para renegociar dívidas pelo Programa Desenrola Brasil termina na próxima segunda-feira (20) para os devedores da Faixa 1. Segundo o Ministério da Fazenda, até a semana passada, 14,75 milhões de pessoas renegociaram aproximadamente R$ 51,7 bilhões em dívidas.

Lançada em outubro de 2023, a Faixa 1 abrange pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico. Esta etapa inclui dívidas negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022, com valor máximo atualizado de R$ 20 mil cada, antes dos descontos oferecidos pelo Desenrola.

O programa oferece descontos médios de 83% sobre o valor das dívidas, podendo chegar a 96% em alguns casos, de acordo com o ministério. Os pagamentos podem ser feitos à vista ou parcelados em até 60 meses, sem necessidade de entrada.

Com a proximidade do fim do prazo, o Ministério da Fazenda desmentiu duas fake news sobre o programa. A primeira alegava que negociar dívidas pelo Desenrola não afeta os benefícios sociais do cidadão. A segunda afirmava que o nome do devedor não seria incluído nos sistemas do Banco Central.

“O Relatório de Empréstimos e Financiamentos do sistema Registrato do Banco Central não é um cadastro restritivo. Ele mostra o “extrato consolidado” das dívidas bancárias, tanto as em dia quanto as em atraso, permitindo ao cidadão acompanhar seu histórico financeiro e se prevenir contra golpes.”

“Dívidas renegociadas pelo Desenrola para pagamento parcelado aparecerão no extrato do Banco Central, como qualquer outra dívida bancária. Esse extrato pode ser acessado somente pelo cidadão, e os bancos só têm acesso às informações consolidadas, com autorização do usuário.”

Além das dívidas bancárias, o programa permite a renegociação de contas atrasadas de ensino, energia, água, telefonia e comércio varejista. A plataforma Desenrola possibilita parcelar a renegociação com bancos onde o devedor não possui conta, permitindo a escolha da melhor taxa para pagamento parcelado.

Devedores com múltiplas dívidas podem juntar todos os débitos em uma única negociação, pagando à vista em um único boleto ou PIX, ou financiando o valor total no banco de preferência.

Para acessar o Desenrola, é necessário ter uma conta Gov.br. Usuários de todos os tipos de contas (bronze, prata e ouro) podem visualizar as ofertas de negociação e parcelar os pagamentos. Caso o cidadão prefira utilizar canais parceiros, a conta Gov.br não é necessária.