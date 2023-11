Daniel Vilela destaca potencial de Goiás para investimentos estrangeiros em evento na capital federal

Na última terça-feira (07/11), o governador em exercício de Goiás, Daniel Vilela, enfatizou a capacidade do estado em atrair investimentos estrangeiros durante a 6ª edição do Brasil Investment Forum 2023. Este evento, considerado o maior da América Latina para atração de investimentos, ocorreu em Brasília e reuniu líderes empresariais e autoridades do Brasil e do exterior. A abertura oficial foi conduzida pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva.

Vilela destacou o esforço do Governo de Goiás, liderado por Ronaldo Caiado, para posicionar o estado como um destino privilegiado para investimentos internacionais. Além disso, ressaltou a importância do intercâmbio com empresários nacionais e estrangeiros para promover os produtos goianos. Durante um painel liderado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enfatizou a relevância desse relacionamento para o comércio exterior do estado.

O governador em exercício também mencionou a missão oficial liderada por Ronaldo Caiado na China, visando destacar Goiás como um ambiente propício para negócios. Ele antecipou uma reunião em Goiânia, nesta quinta-feira (09/11), com a embaixadora da Dinamarca no Brasil, Eva Pedersen, e outros representantes diplomáticos do país.

Vilela ainda enfatizou o apoio da Apex Brasil ao estado, mencionando a visita do presidente da agência, Jorge Viana, a Goiás no mês anterior, disponibilizando recursos para fortalecer as relações comerciais com compradores estrangeiros.

O evento contou com discursos de Jorge Viana, presidente da Apex Brasil, e do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, destacando o papel fundamental dos estados na atração de investimentos estrangeiros. Vilela reforçou a importância dessas articulações para impulsionar o crescimento acima da média nacional, referindo-se ao crescimento do PIB goiano em 2022, que foi de 6,6%, superando a média nacional de 2,9%.”