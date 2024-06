Contas Externas do Brasil Registram Déficit de US$ 3,4 Bilhões em Maio de 2024

Em maio de 2024, as contas externas brasileiras tiveram um saldo negativo de US$ 3,4 bilhões, conforme dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira (24). No mesmo mês do ano anterior, o país registrou um superávit de US$ 1,093 milhão nas transações correntes.

A comparação interanual mostra uma queda de US$ 3 bilhões no superávit comercial, devido, principalmente, a uma redução de 6,9% nas exportações. Além disso, aumentaram os déficits em serviços e renda primária, em US$ 1,3 bilhão e US$ 168 milhões, respectivamente, e a renda secundária passou a registrar um déficit de US$ 81 milhões.

No acumulado de 12 meses até maio, o déficit nas transações correntes alcançou US$ 40,148 bilhões, ou 1,79% do PIB, comparado a um déficit de US$ 35,654 bilhões (1,6% do PIB) no mês anterior. Em relação ao mesmo período de 2023, houve uma redução do déficit, que era de US$ 45,283 bilhões (2,24% do PIB).

Segundo o Banco Central, as transações correntes, embora tenham piorado recentemente, continuam sendo financiadas por capitais de longo prazo, principalmente através de Investimentos Diretos no País (IDP), que totalizaram US$ 3,023 bilhões em maio.

No acumulado de janeiro a maio de 2024, o déficit nas transações correntes foi de US$ 21,094 bilhões, comparado a US$ 11,774 bilhões no mesmo período de 2023.