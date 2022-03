Conheça os benefícios da Terapia Cognitiva Comportamental para seu sono

A Terapia Cognitiva Comportamental para Insônia (TCC-I) é uma abordagem psicoterapêutica específica com foco na mudança de hábitos/fatores perpetuantes da Insônia. É a primeira escolha no tratamento do Transtorno de Insônia Crônico, uma vez que os insones geralmente desenvolvem hábitos inadequados ao longo da vida que prejudicam o início e manutenção do sono e também pensamentos e comportamentos negativos em relação ao sono. E a TCC-I), recomendada por um médico especialista em sono e aplicada por uma psicóloga, também especialista em sono, é o padrão-ouro de tratamento para insônia.

O programa padrão da TCC-I pode durar de 6 a 12 semanas de sessões e inclui diferentes abordagens e técnicas que são específicas para cada caso. Ela abrange controle de estímulos, restrição do sono, biofeedback, relaxamento e estratégias de higiene do sono. A Terapia Cognitiva Comportamental é indicada por um médico especialista em sono e realizada por um terapeuta especialista em sono, que avalia a condição do insone a cada sessão semanal e ajusta o tratamento de acordo com a necessidade e evolução.

