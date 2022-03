Cirurgia Robótica Goiânia – Cirurgia robótica para tratamento de câncer de próstata

A Cirurgia Robótica é hoje a técnica mais moderna para tratamento do câncer de próstata.

Com visão 3D do campo cirúrgico, maior amplitude de movimentos e maior precisão, a cirurgia robótica permite que as estruturas sejam minuciosamente dissecadas, com o máximo de preservação dos tecidos e nervos. Com isso há maior taxa de preservação da função sexual e urinária, diminuindo o risco de disfunção erétil e incontinência urinária, possíveis sequelas da prostatectomia (remoção da próstata).

A cirurgia robótica também traz como vantagens menor dor pós-operatória, menor sangramento, recuperação mais rápida, menor cicatrizes, entre outras e por isso vem ganhando um lugar cada vez mais importante nas cirurgias oncológicas.

Saiba mais sobre Cirurgia Robótica. Agende sua consulta com nossos Urologistas.

Clínica URO – Urologia, Robótica e Oncologia

Nossos contatos:

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Visite nosso site: https://clinicaurogoiania.com.br/

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Conheça nossos Urologistas:

-Dr Marco Túlio Cruvinel CRM-GO 8910 / RQE: 5352

-Dr Rodrigo Cruvinel CRM-GO 10822 / RQE: 5538

-Dr Victor Rassi Gedda CRM-GO 19520 / RQE: 11785

Atendimento:

-Particular

-Unimed

Responsável técnico: Dr. Victor Rassi Gedda CRM-GO 19520 / RQE: 11785