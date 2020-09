‘Confie em alguém’: chefe da AstraZeneca diz chave de transparência para vacina

O presidente-executivo da AstraZeneca disse que o público deve confiar que vários reguladores revisarão a segurança das vacinas COVID-19, confirmando que a empresa ainda está esperando que o regulador dos EUA analise os dados de segurança depois que o teste da vacina foi interrompido.

Pascal Soriot disse à Cúpula do Impacto do Desenvolvimento Sustentável do Fórum Econômico Mundial na quinta-feira que a empresa global de biotecnologia estava considerando quanta transparência poderia fornecer sobre seus testes de vacinas, depois que seu estudo de fase 3 foi suspenso no início deste mês por causa de uma reação adversa em um participante .

Os testes foram retomados na Grã-Bretanha, Brasil e África do Sul, mas Soriot disse na cúpula que a Food and Drug Administration ainda estava revisando os dados do estudo para o braço americano do estudo. “Estamos esperando para ouvir a decisão deles”, disse ele.

O governo australiano assinou acordos com a AstraZeneca e CSL que veriam a CSL produzir 30 milhões de doses da vacina, que a AstraZeneca está desenvolvendo com a Universidade de Oxford, se o projeto tiver sucesso.

A pausa do ensaio levou a apelos globais por mais transparência sobre como as vacinas COVID-19 são desenvolvidas.

Soriot, que também é diretor da CSL, disse compreender o desejo por essa transparência, mas que a integridade dos julgamentos também deve ser protegida. “Estamos analisando quanta transparência podemos oferecer, considerando que estamos em um conjunto de circunstâncias muito especiais”, disse ele.

A AstraZeneca estava trabalhando com outros fabricantes de vacinas para discutir o quão abertos eles poderiam ser sobre seus estudos sem comprometer os dados que estavam coletando, disse Soriot. Também era fundamental que os cidadãos confiassem que as vacinas seriam revisadas por vários reguladores globais antes de serem comercializadas. “No final das contas, as pessoas precisam aceitar que precisam confiar em alguém em algum momento”, disse ele.

“Você vai ter vários pares de olhos de diferentes países olhando para isso.”

Ele alertou que a medicina não deve ser praticada “pela mídia”, mas por especialistas que revisam os fatos. A AstraZeneca está conduzindo seu ensaio de fase 3 da vacina Oxford e espera-se que ela esteja disponível, inclusive na Austrália, nos primeiros meses de 2021, se for bem-sucedida. O Sr. Soirot disse que a distribuição da vacina seria o próximo desafio logístico para os fabricantes que manejaram um produto de sucesso. “Uma coisa que as pessoas tendem a esquecer é que você precisa de resultados, mas também precisa de fabricação”, disse ele. O diretor científico da Johnson & Johnson, Paul Stoffels, que também estava no painel, disse que o projeto de vacina da Johnson & Johnson poderia estar pronto para uso de emergência no início do próximo ano, caso seu ensaio de fase 3 fosse bem-sucedido. O Dr. Stoffels avisou que a empresa queria dados suficientes para garantir a segurança antes de avançar, porém, e que o lançamento pode levar alguns meses.