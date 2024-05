Coisas que você não deve carregar!

No caminho da vida, muitas vezes carregamos pesos que não são nossos. É hora de aliviar essa carga e abrir espaço para um novo começo! Aqui estão algumas coisas que você não precisa carregar:

Culpas por Erros do Passado: Todos erramos. Aprenda com eles, mas deixe-os ir. Não deixe que o passado defina seu futuro!

Julgamentos e Críticas Destrutivas: Opiniões alheias, especialmente as negativas, refletem mais sobre quem as profere do que sobre você.

Opiniões dos Outros Sobre Sua Vida: Seu caminho é único. Confie em sua própria voz e no seu coração para guiá-lo.

Rancor e Raiva: Essas emoções podem ser corrosivas. Perdoar não significa esquecer, mas pode significar se libertar.

Responsabilidade por Problemas Alheios: Você pode oferecer apoio, mas não é responsável por resolver problemas que não são seus.

Medo do Novo: Abrace a incerteza com coragem. Novas experiências trazem novas alegrias e oportunidades de crescimento.

Liberte-se desses pesos que só atrapalham sua vida!

Você está carregando alguns destes pesos? Deixe nos comentários!!

Dr. Danilo de Melo

CRM-GO 13624 / RQE 12082

Psiquiatra e Psicoterapeuta

-Membro da Associação Psiquiátrica de Goiás – APG;

-Membro Titular da Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP.

