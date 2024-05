Como os níveis baixos de testosterona afetam homes e mulheres?

Você sabia que a testosterona, embora conhecida como o “hormônio masculino”, é crucial também para a saúde das mulheres? As mulheres têm níveis de testosterona cerca de 10 a 30 vezes menores que os dos homens, mas este hormônio desempenha funções essenciais que afetam a qualidade de vida de ambos os sexos.

Arrasta para o lado e conheça os principais sintomas e causas de níveis baixos de testosterona em homens e mulheres:

Mulheres

-Redução do desejo sexual e dificuldade em alcançar o orgasmo;

-Baixa autoestima;

-Fraqueza;

-Perda de massa muscular e óssea.

Esses sintomas são comuns na menopausa, mas podem ocorrer em várias fases da vida. Fatores como o uso de certos medicamentos, estresse excessivo e condições de saúde específicas podem contribuir para a queda nos níveis de testosterona.

Homens

-Diminuição do desejo sexual

-Cansaço constante

-Aumento da gordura corporal

-Diminuição da massa muscular e óssea

-Alterações de humor.

Níveis baixos podem estar associadas a muitos fatores, como diabetes, traumas, distúrbios do sono, medicações, entre outros.

É importante combinar uma melhoria nos hábitos de vida, como dieta e exercício, para manter bons níveis de testosterona.

O tratamento mais frequentemente recomendado é a terapia de reposição de testosterona (TRT), que é individualizada de acordo com as necessidades hormonais do paciente.

Se você reconheceu alguns dos sintomas, faça a reposição hormonal com implante de testosterona.

