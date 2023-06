Clinica Ortopédica Goiânia – Quais os tipos de fratura de fêmur?

As fraturas do fêmur são lesões ósseas que afetam o osso mais longo e forte do corpo humano. Elas podem ocorrer devido a diferentes causas, como acidentes automobilísticos, quedas, lesões esportivas ou traumas diretos.

Existem vários tipos de fraturas do fêmur, que podem ser classificadas conforme a localização e a gravidade. Algumas mais comuns são:

Fratura do colo do fêmur: quando o osso quebra na região do colo, a parte mais estreita do fêmur. São mais comuns em idosos e podem estar associadas à osteoporose.

Fratura transversal: caracterizada por uma linha de fratura reta e horizontal no osso, geralmente causada por forças de compressão.

Fratura oblíqua: ocorre em um ângulo diagonal em relação ao eixo do osso. Pode ser causada por um impacto direto ou por forças torcionais.

Fratura espiral: se estende em um padrão em forma de espiral ao longo do osso. Geralmente resulta da combinação de forças de torção e compressão.

Fratura cominutiva: quando o osso se quebra em vários fragmentos. Pode ser causada por traumas de alta energia, como acidentes automobilísticos.

Vale ressaltar que o tratamento varia com o tipo e gravidade da lesão. Geralmente, requer imobilização com o uso de gesso, tração ou cirurgia com a colocação de placas, parafusos ou hastes para realinhar e estabilizar o osso.

Em caso de suspeita de fratura de fêmur, é fundamental buscar atendimento médico imediato para um diagnóstico preciso e tratamento adequado.

