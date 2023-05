Clinica Ortopédica Goiânia – O que é artrose de joelho e quais os tratamentos?

A artrose de joelho, também conhecida como osteoartrose, é uma condição decorrente do desgaste de cartilagens que protegem o osso do joelho, recobrindo a superfície do fêmur e da tíbia.

Essa doença prejudica a mobilidade e o bem-estar do paciente, e se não tratada corretamente, pode trazer danos irreversíveis às articulações. Portanto, é fundamental estar atento aos sintomas, que incluem:

Dor no joelho, que pode apresentar melhora com o repouso nos estágios iniciais e torna-se crônica nos estágios avançados;

Inflamação e inchaço no joelho;

Rigidez, deformidade e arqueamento do joelho;

Perda progressiva dos movimentos no joelho;

Crepitações no joelho (barulhos e sensação de estalos).

Ao ser diagnosticada, o tratamento inicial é o conservador e inclui:

Controle de peso;

Medicamentos para controlar a dor e a inflamação;

Uso de palmilhas ou órteses;

Condicionamento físico;

Infiltração.

Se essas medidas não forem efetivas, pode ser recomendada o tratamento cirúrgico. A osteotomia é uma técnica utilizada para corrigir o mau alinhamento ósseo e assim, aliviar a dor. Outra opção é a prótese parcial ou total do joelho que substitui a articulação danificada. A artroscopia é uma cirurgia minimamente invasiva realizada por meio pequenas incisões e um artroscópio acoplado a uma câmera que será usado para fazer a limpeza articular e remoção do tecido danificado.

Vale lembrar que cada caso deverá ser avaliado individualmente por um ortopedista para que o tratamento mais adequado seja indicado.

Clínica Ortotrauma Samaritano – Ortopedia e Traumatologia

Telefone:

(62) 3291-3755

WhatsApp:

(62) 99533-7564

Visite nosso site: https://ortotraumasamaritano.com.br

Endereço:

Rua 237, N° 51, Setor Coimbra, Goiânia, Goiás.

Atendimento:

Particular

Convênios

Artroplastia de joelho Goiânia, Artroplastia de quadril Goiânia, Artroplastia Goiânia, Artroscopia de ombro Goiânia, Artroscopia Goiânia, Cirurgia de coluna Goiânia, Cirurgia de joelho Goiânia, Cirurgia de mão em Goiânia, Cirurgia de ombro Goiânia, Cirurgia de túnel do carpo Goiânia, Cirurgia ortopédica Goiânia, Cirurgia para escoliose Goiânia, Clínica de Ortopedia Goiânia, Lesão de manguito rotador Goiânia, Ortopedia Goiás, Ortopedista Goiânia, Ortopedista Goiás, Reconstrução de LCA Goiânia, Ruptura de Ligamento Goiânia, Tratamento de artrose Goiânia, Tratamento de bursite Goiânia, Tratamento de escoliose Goiânia, Tratamento de hérnia de disco Goiânia, Tratamento de lesão no ligamento Goiânia, Tratamento de osteoporose Goiânia, Tratamento de tendinite Goiânia, Tratamento joanete Goiânia,