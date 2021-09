Clínica Médica Popular em Goiânia – Benefícios de tempo no chão para seu bebê

Apesar de muitas mães ficarem receosas em deixar seus filhos brincarem no chão, esse tempo estimula o desenvolvimento motor e cognitivo. Por isso, não tenha medo de colocar seu filho para brincar no chão e adote essa prática a partir do 4º mês de vida do bebê.

Entre os benefícios do tempo de chão para o bebê estão:

-Promove o controle da cabeça;

-Incentiva a confiança;

-Ajuda a diminuir manchas planas na cabeça;

-Ajuda a desenvolver a coordenação olho-mão;

-Incentiva a consciência espacial;

-Aumenta a força muscular;

-Ajuda com marcos motores.

Mas lembre-se, é importante manter o ambiente seguro para o bebê, por isso, forre o chão com algum material acolchoado, proteja as tomadas, não deixe objetos que possam causar algum perigo para o bebê no chão, e certifique-se que o ambiente está confortável para o bebê. E nunca o deixe sem a supervisão de um adulto.

