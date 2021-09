Clínica do Sono em Goiânia – Você sabia que o RONCO é o principal sintoma noturno da APNEIA DO SONO?

O Ronco, além de ser um Distúrbio Respiratório do Sono muito frequente, é também o principal sintoma noturno existente na Apneia Obstrutiva do Sono (AOS), que é caracterizada pela obstrução total (apneia) ou parcial (hipopneia) das vias aéreas superiores durante o sono, resultando em despertares frequentes, sono de má qualidade, não reparador e tendo como principal consequência diurna, a sonolência excessiva.

A Apneia do Sono pode ser classificada em grau leve, moderado ou acentuado/grave e, além da sonolência diurna excessiva, pode manifestar com dificuldade de concentração nas atividades diárias, irritabilidade, depressão, dor de cabeça crônica, comprometimento na memória, ganho de peso e até impotência sexual. Se não tratada, pode aumentar o risco de aparecimento de doenças sistêmicas como hipertensão, arritmia, infarto, derrame, diabetes e obesidade.

O diagnóstico é clínico e confirmado pelo exame do sono, chamado de Polissonografia, que detecta vários Distúrbios do Sono. O tratamento compreende medidas comportamentais: emagrecimento; evitar o uso de bebidas alcoólicas, assim como o tabagismo; prática de atividades físicas regulares; associado ao uso do Aparelho de Pressão Positiva Continua (CPAP) que mantém as vias aéreas abertas durante o sono, eliminando o ronco e a apneia. É o tratamento padrão-ouro para os graus moderado e acentuado/grave, sendo o Aparelho Intraoral (AIO) uma opção de tratamento para os graus leve e moderado da doença.

A Apneia do Sono, quando não tratada, pode trazer graves consequências à saúde. Caso apresente alguns dos sintomas mencionados, faça uma avaliação com um especialista em Medicina do Sono, pois para o diagnóstico tanto do Ronco como da Apneia do Sono é necessário avaliação de uma noite de sono, pela polissonografia.

