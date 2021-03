Clínica Médica Goiânia – Você sabe que altura seu filho pode atingir?

Vários pais na consulta com o pediatra ficam curiosos para saber qual altura que seu filho pode ficar quando crescer. Mas será que é possível saber? O crescimento da criança depende de muitos fatores como nutrição, alimentação, prática esportiva, e principalmente, a genética.

A estatura ou altura alvo é usada para calcular o crescimento da criança seguindo o canal (percentil ou z-score) esperado para o potencial genético dela. Ela é calculada baseado na altura dos pais da criança, em centímetros.

Para saber a estatura ou altura alvo do seu filho é feito o seguinte cálculo:

-Meninas = Altura da Mãe (cm) + (Altura do Pai (cm) – 13) / 2

-Meninos = Altura da Mãe (cm) + (Altura do Pai (cm) + 13) / 2

Considera-se normal uma variação de ± 5 cm.

Agora é só calcular a altura alvo do seu filho!

