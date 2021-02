Clínica Médica Goiânia – Como melhorar o intestino preso?

O intestino preso, prisão de ventre ou constipação intestinal é um distúrbio caracterizado pela dificuldade persistente para evacuar. As causas mais comuns do intestino preso são dieta pobre em fibras, pouca ingestão de líquidos, sedentarismo e consumo excessivo de proteína animal.

Para ser caracterizado como “intestino preso”, é preciso que se tenha duas ou menos evacuações por semana. Outros sintomas que estão presentes são: esforço durante a evacuação, evacuação incompleta, inchaço ou dor abdominal, fezes duras mais do que o normal.

Para o bom funcionamento intestinal é necessário a associação de três fatores: consumo de fibras, ingestão de água e prática de atividade física. As fibras auxiliam na formação do bolo fecal e, em conjunto com a ingestão adequada de água e a atividade física, são responsáveis por estimular a atividade muscular intestinal.

A recomendação é o consumo de alimentos laxativos que auxiliam no funcionamento do intestino como, o mamão, tamarindo, laranja, manga, folhas em geral e ameixa.

Outras ótimas alternativas para aumentar a quantidade de fibras são ótimos os cereais integrais como arroz integral, pão integral, centeio, aveia, sementes de linhaça, farelo de aveia e trigo, dentre outros.

Procure assistência médica se notar mudanças significativas nos hábitos intestinais.

Sobre a Clínica Gedda

A Clínica Gedda possui uma equipe médica especializada que preza pelo atendimento de qualidade.

Atendemos:

-Clínica Geral

-Cardiologia

-Ginecologia

-Oftalmologia

-Urologia

-Dermatologia

-Ortopedia

-Otorrinolaringologia

-Angiologia

-Neurologia

-Pediatria

-Cirurgia Geral

-Gastroenterologia

-Psicologia

Exames:

-Laboratoriais

-Imagem

-Cardiológicos

-Oftalmológicos

-Ginecológicos

-Pulmonares

Nossos contatos:

Contato: (62) 3202-9999

Whatsapp: (62) 99825-6655

Visite nosso site: https://clinicagedda.com.br/

Endereço: Av. Paulo Alves da Costa, N°22, Qd.10, Lt 09/12, Parque Amendoeiras, Goiânia, Goiás

Responsável Técnico:

Dr. Victor Rassi Gedda

CRM-GO 19520