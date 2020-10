Clínica Goiânia – Você sabe de quantos meses de gravidez você está?

Essa é uma tabela importante que toda gestante deve conhecer para saber de quantos meses está de gestação. Como cada mês tem uma quantidade diferente de semanas e, a idade gestacional é contabilizada através de semanas!

Normalmente é na 40° semana de gestação a data provável do parto, sendo 20 semanas a metade da gestação aproximadamente.

Sempre procure um ginecologista assim que descobrir a gravidez: o acompanhamento da gravidez pelo pré-natal é essencial para a saúde da mãe e do bebê. A gestante sempre deve fazer o pré-natal que previne doenças através das vacinas para gestantes, acompanha o desenvolvimento do bebê e identificar, se for o caso, deficiências ou outras doenças com o máximo de antecedência.

Faça seu pré-natal e ultrassonografias obstétricas

E você gravidinha em que mês de gestação você está? Deixe nos comentários!!!

