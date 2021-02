Clínica Goiânia – Puericultura: acompanhamento do pediatra no primeiro ano de vida do bebê

Você sabia que é importante acompanhar o desenvolvimento do bebê durante seu primeiro ano de vida? Essas consultas chamadas de puericultura são realizadas pelo pediatra e têm o objetivo de avaliar o desenvolvimento da criança e dar orientações de saúde aos pais. No primeiro ano de vida do bebê, as mudanças são muitas, por isso esse acompanhamento com o pediatra precisa ser bem de perto!

O que o pediatra avalia nestas consultas?

O pediatra avalia principalmente o desenvolvimento físico e psicomotor do bebê. Isso significa avaliar o ganho de peso e de comprimento e verificar se está acontecendo a evolução das habilidades de forma geral, como falar, pegar objetos, engatinhar, andar, etc.

Você sabe qual a frequência que o bebê deve ir ao pediatra no primeiro ano?

A primeira consulta com o pediatra deve ser até o 7° dia de vida do bebê. Se tudo estiver dentro do esperado, com 1 mês deve-se ter a segunda consulta. A partir do primeiro mês de vida do bebê, sugerimos que as consultas para acompanhamento normal da criança sejam mensais até 1 ano. Também é recomendado uma visita extra ao pediatra antes do bebê nascer para preparar os pais para a chegada da criança.

Agende a consulta com o pediatra. Cuide da saúde do seu filho.

