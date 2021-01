Clínica Goiânia – Dicas para aumentar a libido

A libido nada mais é do que o desejo sexual de uma pessoa. Naturalmente, a libido não é constante ao longo da vida, ela apresenta picos ou quedas consideráveis.

A libido é controlada pelos hormônios. Nos homens, é o hormônio testosterona que controla a libido e nas mulheres é o estrogênio. Por isso, o maior ou menor interesse sexual da mulher depende do ciclo hormonal da mulher. Geralmente as mulheres tem maior libido durante o seu período fértil.

Vários fatores podem ocasionar a falta de libido, como estresse, ansiedade ou depressão; uso de anticoncepcional; uso de medicamentos; problemas no relacionamento; doenças como anemia, cirrose e hipotireoidismo; deficiência de testosterona; disfunção hormonal; menopausa; impotência sexual, entre outros. O importante é identificar a causa e recuperar o desejo sexual.

Algumas dicas que podem aumentar a libido:

Pratique exercícios com regularidade

O exercício físico melhora todo o sistema cardiorespiratório, aumenta a disposição e o condicionamento físico.

Tenha momentos de lazer junto com sua/seu parceira/o

Compartilhar momentos de lazer e diversão junto com o parceiro proporciona mais afeto e carinho ao relacionamento.

Assista filmes eróticos, leia livros, escreva bilhetes

Manter a imaginação ativa e ter fantasias é uma ótima maneira de aumentar a libido.

Programar a relação

Pensar em detalhes como a roupa que vai usar entre outros ajuda o cérebro a ficar estimulado, ativando ainda mais a libido.

Estimule seu corpo

O corpo pode ser estimulado com um banho demorado, assim como com uma massagem com creme ou óleo perfumado. Faça isso também na sua/seu parceira/o e peça para receber essa massagem estimulante.

Procure um especialista e tenha uma vida sexual saudável!

