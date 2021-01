Clínica Goiânia – Como cuidar do umbigo de recém-nascido?

Cuidar do umbigo do recém-nascido pode ser fonte de insegurança para muitas mães de primeira viagem, porém não precisa ser um motivo de preocupação.

O principal cuidado é higienizar corretamente e aplicar o único produto liberado pelos pediatras – o álcool a 70%.

No banho, lave o corpo e a região do umbigo com água e sabonete neutro próprio para bebês. Após enxaguar com água, seque com leves batidinhas a região do umbigo com uma toalha macia e felpuda. Coloque a criança no trocador e passe, na base do coto umbilical, uma haste flexível umedecida com álcool a 70%. Com outra haste seca, enxugue o coto. Não enrole o umbigo com faixas, essa prática aumenta o risco de infecções, pois o local precisar respirar livremente e não sofrer pressão.

A limpeza do coto umbilical é necessária, pois previne infecções e garante uma boa cicatrização.

A infecção no umbigo é bastante incomum, porém se o recém-nascido apresentar secreção amarelada com mau cheiro, vermelhidão ou desconforto ao encostar no local, procure um pediatra.

