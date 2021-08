Clínica do Sono Goiânia – Tem dificuldade para dormir?

Por meio de exames, é possível diagnosticar diferentes distúrbios de sono que afetam à qualidade do sono, como distúrbios respiratórios, insônia, apneia obstrutiva do sono, narcolepsia, hipersonias, parassonias, síndrome das pernas inquietas, entre outros.

⠀

Contamos com uma equipe multidisciplinar e qualificada na realização de todos os exames, assim como no preparo e monitoramento dos pacientes e na análise do registro do sono. Além disso todos os laudos são realizados pela neurofisiologista e diretora técnica, Dra. Giuliana Macedo.

Conheça os exames que realizamos no Instituto de Especialidades e Sono: Eletroencefalograma (EEG), Polissonografia diagnóstica e com titulação de CPAP, Polissonografia domiciliar e intra-hospitalar, Teste de Latências Múltiplas do Sono (TLMS), Eletroneuromiografia (ENMG), entre outros.

Para maiores informações e dúvidas:

Contato: (62) 3252-1500 / 3253-1919

Whatsapp: (62) 98129-9595

Visite nosso site: https://ies.med.br/

Endereço: Rua T 55, N° 869, St. Bueno, Goiânia, Goiás

Atendemos:

– Particular

– UNIMED

– IPASGO

– GEAP

– AMIL

Responsável Técnico: Dra Giuliana Macedo Mendes – CRM/GO: 7375 – RQE 4442 / 4396 / 10095