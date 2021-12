Clínica do Sono Goiânia – Qual a relação entre prática de exercício físico e sono?

Todos sabem dos benefícios da prática de exercícios físicos para a promoção da saúde. Mas você sabia que quem pratica exercício físico tem uma melhor qualidade do sono, inicia o sono mais rápido, tem um sono mais profundo, menos fragmentado e de qualidade? Além disso, quem pratica atividade física regular tem redução dos níveis de cortisol, considerado o hormônio do estresse e se sente com mais disposição diurna.

A prática de exercícios físicos no decorrer do dia promove o alerta e reduz a sonolência diurna, de forma a facilitar o início do sono noturno. Porém, precisamos evitar praticar exercícios físicos próximo ao horário de dormir, pois promove o aumento da temperatura corporal que altera a latência do sono, dificultando o adormecer. Além disso, exercícios aeróbicos também liberam endorfinas aumentando o estado de alerta. Por isso, o recomendado é que a prática de exercícios físicos seja realizada preferencialmente no período matutino e pelo menos 4 horas antes do horário de deitar.

