Clinica de Urologia Goiânia – O que você precisa saber sobre o exame de toque?

O rastreio do câncer de próstata é feito com o exame de sangue (PSA) e o exame de toque retal. Porém, infelizmente, a realização do exame de toque ainda é um tabu entre alguns homens, contribuindo para que o diagnóstico da doença seja feito tardiamente, diminuindo as chances de cura.

O exame realizado pelo urologista no próprio consultório é feito com a palpação da próstata com o dedo indicador, através do canal anal do paciente e dura, em média, 15 segundos. Durante o exame se verifica o tamanho, a superfície, a consistência e a presença (ou não) de nodulações na próstata. Além do preconceito, o medo da dor é outro fator que afasta os homens deste exame. Além de um exame rápido, o paciente só irá sentir um leve incômodo.

A avaliação individualizada com o urologista que inclui a dosagem do PSA e o toque retal deve ser feita anualmente por todos os homens a partir dos 50 anos. Homem negro ou com histórico familiar devem iniciar aos 45 anos.

Deixe o preconceito de lado e agende sua consulta com um urologista.

