Clinica de Ortopedia Goiânia – Joanete: conheça sua causa e os tipos de tratamentos

O Joanete é uma deformação causada por um desalinhamento na articulação do pé. Pode atingir o dedão, recebendo então o nome de Hallux Valgus, ou o dedo mindinho, sendo chamando nesse caso de Joanete Sastre.

Dentre as principais causas para a formação do Joanete está o uso de sapatos muito apertados, de salto alto ou bico fino; pisada incorreta; má formação dos pés; doenças reumáticas como a atrite; ou, ainda, hereditariedade.

Uma vez que o Joanete está instalado, o tratamento irá depender da gravidade e evolução de cada caso e, sendo assim, apenas um especialista poderá indicar quais são os procedimentos corretos para eliminar o problema.

Portanto, é preciso consultar um ortopedista para realizar os exames e entender se o melhor tratamento é conservador, que não visa eliminar o Joanete, mas sim diminuir a dor e desconforto do paciente, ou cirúrgico para correção total da deformidade.

No tratamento conservador, o ortopedista indica utilizar sapatos mais folgados e confortáveis, assim como almofadas de Joanete e espaçadores de dedos para aliviar a pressão. Já a intervenção cirúrgica irá depender do desenvolvimento da deformidade e da anatomia do pé do paciente.

Por isso, é fundamental procurar um ortopedista para acompanhar o caso e indicar o tratamento mais adequado a depender da gravidade do Joanete e as características do paciente.

