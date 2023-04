Clinica de Ortopedia Goiânia – Como é a recuperação da cirurgia de prótese de joelho?

A Artroplastia Total de Joelho é uma cirurgia caracterizada pela substituição de uma articulação danificada no joelho por uma prótese. Esse procedimento melhora o bem-estar dos pacientes, contribuindo com a diminuição da dor e a recuperação dos movimentos.

Apesar da Artroplastia ser bastante segura e efetiva, por ser uma cirurgia onde há colocação de prótese muitas pessoas têm dúvidas e inseguranças quanto ao processo de recuperação. Em geral, o período total de cicatrização é de cerca de 1 ano, tempo que o osso precisa para se integrar à prótese. Mas isso não significa que o paciente não poderá retomar atividades rotineiras muito antes.

Logo após o procedimento, o foco deve ser o controle da dor e da inflamação, assim como os cuidados com a cicatriz operatória. Depois dos primeiros 2 dias, o paciente já começa a fisioterapia, que o ajudará no processo de reabilitação, estimulando a mobilidade para garantir a redução do inchaço e prevenir a embolia pulmonar. Assim, é fundamental que durante o período de reabilitação o paciente compareça às sessões de fisioterapia para realizar exercícios de mobilidade e força muscular a fim de conseguir recuperar a movimentação do joelho.

No primeiro mês após a cirurgia, o paciente já poderá começar a andar sem a ajuda de um andador ou muletas, mas de forma progressiva, apoiando aos poucos o peso do corpo na perna com o joelho operado. Durante esse período, também podem ser retomadas atividades como dirigir e caminhar e, após 3 meses do procedimento, o indivíduo poderá voltar a trabalhar e realizar exercícios de baixo impacto normalmente.

Precisa fazer Artroplastia Total de Joelho? Conte com os ortopedistas do Ortotrauma Samaritano.

Clínica Ortotrauma Samaritano – Ortopedia e Traumatologia

Telefone:

(62) 3291-3755

WhatsApp:

(62) 99533-7564

Visite nosso site: https://ortotraumasamaritano.com.br

Endereço:

Rua 237, N° 51, Setor Coimbra, Goiânia, Goiás.

Atendimento:

Particular

Convênios