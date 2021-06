Clínica Acessível Goiânia – Você conhece os mitos e verdades sobre a acne?

Muito comum, acne é o nome dado a espinhas e cravos que surgem devido à infecção e inflamação das glândulas sebáceas. Conheça os mitos e verdades sobre a acne:

A acne não atinge somente adolescentes.

Verdade. De fato, muitas pessoas sofrem com o problema nessa fase, muito por causa da oscilação hormonal que ocorre na puberdade. Mas cada vez mais mulheres adultas (mais do que homens) sofrem com o problema. Os principais vilões que explicam isso são: stress, uso equivocado de cosméticos no rosto e oscilações ou distúrbios hormonais.

Chocolate causa acne

Mito. Já está comprovado que o que causa o surgimento delas é o excesso de açúcar (presente em muitos doces achocolatados, principalmente na versão ao leite) e refeições com alto índice glicêmico (alto em açúcares) e carboidratos refinados, como pães, massas e bolos.

Todos os tratamentos para acne são iguais

Mito. Os cuidados com as espinhas dependem totalmente da causa. O ideal é procurar um médico para entender a causa do problema e só então iniciar o melhor tratamento.

Quem tem cabelo oleoso tem mais propensão a acne

Verdade. O couro cabeludo também é parte da nossa pele. Por isso, quem tem fios mais oleosos também tendem a ter a pele do rosto também oleosa.

Protetor solar aumenta as chances de desenvolver acne

Mito. Hoje em dia existem texturas ultraleves, específicas para peles oleosas ou acneicas e inclusive com ativos seborreguladores na fórmula, que não só não melhoram a acne, como ajudam a evitá-la.

O tratamento vai variar de acordo com a gravidade e a localização, e em função de características individuais.

