Cirurgião Plástico Lorena Rosique – Relação entre autoestima e cirurgia plástica

Existe relação entre autoestima e cirurgia plástica? Quando pensamos na palavra autoestima referimos a imagem e a opinião, positiva ou negativa, que cada um tem e faz de si mesmo. O formato ou a aparência do nosso corpo pode contribuir ou prejudicar a nossa autoestima. Por isso fazer uma cirurgia plástica pode contribuir e muito para melhorar a autoimagem.

A autoestima é tão importante para a saúde quanto a alimentação saudável e a prática de exercícios físicos. Auxilia na saúde mental, diminui as chances de sofrer de depressão, e de outros problemas como isolamento social.

A cirurgia plástica traz benefícios a autoestima que refletem diretamente na qualidade de vida, entre eles:

Sensação de bem-estar – A cirurgia plástica e os procedimentos estéticos devolvem a autoestima que promove maior sensação de bem-estar.

Maior confiança e segurança – A autoestima elevada é fundamental para poder se sentir confiante em qualquer circunstância, seja ela profissional ou pessoal.

Satisfação com seu corpo – Não há nada melhor do que se olhar no espelho e estar satisfeita (o) com o corpo e rosto. Essa sensação é única e incrível.

Vontade de se cuidar – Um dos primeiros aspectos que notamos quando estamos com a autoestima baixa é não ter vontade de se cuidar. A autoestima não só aumenta a satisfação com seu corpo e também a vontade de sempre estar se cuidando e melhorando cada dia mais.

A cirurgia plástica pode devolver a sensação de amor próprio, confiança, segurança e felicidade.

Dra. Lorena Duarte Rosique

Cirurgiã Plástica

CRM-GO 15293 / RQE 13.144

-Pós-Graduação em Medicina Estética

-Pós-Graduação em Terapia Intensiva Adulto

