Cirurgião Plástica Lorena Rosique – Prótese de silicone aumenta as chances de câncer de mama?

Mito, considerando o carcinoma, que é o câncer mais comum da mama (mais de 95% dos casos). Próteses de silicone talvez estejam associadas com um tipo de câncer muito raro (chamado de linfoma de grandes células da mama).

O Brasil é o país que proporcionalmente mais realiza cirurgia plásticas no mundo, e a queridinha das brasileiras é o implante de silicone. Mulheres de todas as idades, têm recorrido a esse procedimento para melhorar a autoestima. Com foco na campanha Outubro Rosa, muitas mulheres têm dúvidas sobre a relação da prótese de silicone e o câncer de mama. Será que a prótese de silicone aumenta o risco de câncer de mama?

Esse assunto já é bastante estudado por médicos há muitas décadas e os resultados dessas pesquisas mostram que o implante de silicone não aumenta o risco de câncer de mama. As chances de desenvolver câncer são as mesmas nas mulheres sem silicone e naquelas com implantes de silicone.

Em raríssimas pacientes, o silicone do tipo texturizado pode provocar um tipo de tipo de linfoma não-Hodgkin chamado de “linfoma de células gigantes anaplásico”. Além de ser bastante raro, essa doença é curável na imensa maioria dos casos.

Dessa forma, consideramos o implante de silicone um procedimento bastante seguro e sem relação com o câncer de mama.

Em relação a prevenção do câncer de mama, a prótese de silicone não impede ou prejudica a realização ou os resultados dos exames de rotina como a mamografia ou ultrassom de mamas. A presença da prótese de silicone apenas pode exigir algumas adaptações no posicionamento da paciente e do aparelho no momento do exame.

