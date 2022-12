Urologista Goiânia – Prevenção do câncer de próstata não deve ser somente no Novembro Azul

O acompanhamento com o urologista para a prevenção do câncer de próstata deve ser feito regularmente pelos homens acima dos 50 anos, mesmo sem ter nenhum sintoma. Para os homens com fatores de risco como raça negra e/ou com história familiar da doença, os exames preventivos devem iniciar mais cedo aos 45 anos, mesmo sem apresentar sintomas.

O câncer de próstata é assintomático nos estágios iniciais, e realizar regularmente os exames de PSA e exame de toque retal é a única forma de detectar a doença de forma precoce. As chances de cura do câncer de próstata se diagnosticado nas fases iniciais é maior que 90%.

Por isso se ainda não fez os exames preventivos do câncer de próstata, agende sua consulta com o urologista.

Cuide da sua saúde. Previna-se contra do câncer de próstata.

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduando em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Clínica Uro Goiânia

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Acesse o site: https://drmarcotuliocruvinel.com.br

