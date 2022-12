Cirurgia Robótica Goiânia – Após cirurgia de retirada da próstata, o homem pode ficar impotente?

Essa dúvida com certeza é comum entre a maioria de homens que passarão por alguma cirurgia de retirada da próstata. A capacidade de manter ereção após a cirurgia de retirada da próstata vai depender de alguns critérios. Para pacientes com tumores benignos, a probabilidade de impotência após a cirurgia é praticamente inexistente.

Nos casos de cirurgia para tratar o câncer de próstata, o risco de impotência é bastante variável e depende de uma série de fatores. Entre esses fatores incluem, a idade do paciente, a qualidade da potência sexual antes da cirurgia, as doenças crônicas preexistentes (como hipertensão e diabetes), hábito de fumar e, principalmente, a preservação ou não do feixe neurovascular que fica sobe a cápsula prostática.

Além da expertise do cirurgião, a técnica cirúrgica utilizada na cirurgia é determinante para a preservação da potência sexual. E entre as diversas técnicas, a cirurgia robótica se torna aquela com mais benefícios por permitir uma visualização 3D, assim como um maior acesso as estruturas e maior delicadeza dos movimentos proporcionando uma ampla preservação de vasos sanguíneos, estruturas e nervos essenciais para as funções do organismo.

Saiba mais sobre os benefícios da Cirurgia Robótica.

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduando em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

