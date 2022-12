Dra Lorena Rosique – Qual a diferença no resultado final entre prótese de silicone acima ou abaixo do músculo peitoral?

Sim, existe diferença no resultado final nas técnicas de implante de silicone acima ou abaixo do músculo que vamos explicar.

O implante de silicone conhecido como prótese subglandular, é a técnica que utiliza o implante abaixo das glândulas mamárias e por cima do músculo. Nessa opção o silicone fica muito próximo da pele, deixando o colo bem marcado, por isso a prótese de silicone por cima do músculo é indicada para as mulheres que querem esse efeito.

A principal vantagem da técnica da prótese de silicone por cima do músculo é que a recuperação é mais tranquila. Porém, pode trazer desvantagens como ser contraindicado para mulheres muito magras e com a pele fina. Nestes casos, pode ocorrer o efeito rippling, quando a textura da prótese fica visível na mama. Também pode aumentar a possibilidade de flacidez se o tamanho da prótese escolhido for muito grande.

A técnica abaixo do musculo intramuscular, também chamada submuscular e até retromuscular, o cirurgião levanta o músculo peitoral para inserir o implante. Como a prótese submuscular existe uma camada a mais de cobertura, o resultado do silicone fica mais natural e discreto.

Uma das principais vantagens da prótese submuscular é o resultado mais discreto. A técnica abaixo do músculo é ideal para quem não quer um colo marcado e sim um aspecto mais natural. Além disso, a flacidez tende a ser menor com o tempo a se colocar o silicone por baixo do músculo. Outra vantagem é que para mulheres com pele fina, o silicone não fica tão próximo da pele, evitando aquele efeito rippling.

Como desvantagem, a recuperação da prótese por baixo do músculo é mais dolorida. Por ser abaixo do músculo, temos a limitação de tamanho, as próteses tem que ser menores. Também existe a possibilidade do efeito dupla bolha, quando a pele cede e o silicone continua no lugar dando uma aparência alongada e desarmônica. Esse efeito é devido a fatores como genética, idade, gestação e oscilação de peso.

O principal fator levado em consideração para a escolha do silicone por cima ou por baixo do músculo é o objetivo da paciente. Também são levados em consideração a espessura da pele, diâmetro do tórax e tamanho das mamas.

Agende sua consulta e saiba qual a melhor opção para você.

Dra. Lorena Duarte Rosique

Cirurgiã Plástica

CRM-GO 15293 / RQE 13.144

-Pós-Graduação em Medicina Estética

-Pós-Graduação em Terapia Intensiva Adulto

Singular Saúde Integrada

Endereço: Av T-4 esq com T-13, n° 1478, Setor Bueno, Edifício Absolut Center, Salas 183/184 A, Goiânia, Goiás.

Telefone: (62) 36366069

WhatsApp: (62) 99697-9406

Visite o site: https://dralorenarosique.com.br

Procedimentos:

-Abdominoplastia

-Lipoaspiração

-Mamoplastia

-Prótese de Glúteos

-Lifting facial

-Blefaroplastia

-Rinoplastia

-Fios de Sustentação

-Preenchimento Facial

-Toxina Botulínica

Dra Lorena Rosique, Cirurgiã Plástica Goiânia, Cirurgia Plástica Goiânia, Destaque, Notícias, Goiânia, Goiás, Manchetes, Saúde, Imprensa, Lipoaspiração Goiânia, Blefaroplastia Goiânia, Mamoplastia Goiânia, Prótese de Mama Goiânia, Prótese de silicone Goiânia,

Abdominoplastia Goiânia, Prótese de Glúteos Goiânia, Lifting facial Goiânia, Rinoplastia Goiânia, Lipo Goiânia, Preenchimento Facial Goiânia, Toxina Botulinica Goiânia, Lipoenxertia de Glúteos Goiânia, Aparecida de Goiânia, Harmonização Goiânia