Dra Lorena Rosique – Mamoplastia redutora também pode ser realizada por questão de saúde

A mamoplastia redutora tem o objetivo de melhorar a estética, isso todos já sabemos. Porém, essa cirurgia também visa diminuir as mamas que têm tamanhos e peso excessivos causando problemas como alterações na coluna e dores constantes nas costas e no pescoço. Além disso, seios muito volumosos também podem comprometer algumas atividades, causar infecções e irritações de pele nas dobras dos seios, desenvolver lesões e alterar o sono da mulher.

A cirurgia de redução de mamas é realizada com a remoção do excesso de tecido mamário, gorduroso e de pele, as mamas são elevadas e reestruturadas a uma posição mais alta no tórax, objetivando uma melhora do contorno.

A cicatriz irá depender do tamanho da mama, porém quanto menor a mama, menor serão as cicatrizes, que podem variar de cicatriz periareolar, passando pela cicatriz em L, até uma cicatriz em formato de T invertido, tendo início na aréola e terminando na parte vertical ou horizontal dos seios.

Em muitos casos é necessário a realização da lipoaspiração em conjunto com outras técnicas, para ajudar na remoção da gordura localizada nas laterais das mamas e regiões das axilas.

A mamoplastia redutora realizada por questão de saúde é indicada para mulheres acima dos 18 anos que tenham algum desconforto físico devido ao excesso de mama e que apresentam boa saúde.

Agende sua consulta e saiba mais sobre a mamoplastia redutora.

Dra. Lorena Duarte Rosique

Cirurgiã Plástica

CRM-GO 15293 / RQE 13.144

-Pós-Graduação em Medicina Estética

-Pós-Graduação em Terapia Intensiva Adulto

