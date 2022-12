Dra Lorena Rosique – Conheça os principais mitos e verdades sobre a cirurgia plástica

Cirurgia plástica é feita principalmente por mulheres.

Verdade. As mulheres representam mais de 85% do total de cirurgias plásticas. Os homens, por sua vez, foram responsáveis pela realização de apenas 15% do total. Porém, pode ser dizer que nos últimos anos, quadruplicou o número de homens que se submeteram a cirurgias plásticas de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

Cirurgia plástica não exige preparação.

Mito. Em qualquer cirurgia deve-se avaliar o paciente como um todo, solicitar a realização de exames, avaliar o uso de medicamentos, etc. Além disso é importante manter hábitos saudáveis, como evitar o tabagismo por pelo menos 30 dias do procedimento, manter o peso adequado e fazer uma alimentação saudável.

Lipoaspiração ajuda a perder peso.

Mito. A lipoaspiração é indicada para remover a gordura localizada e modelar o contorno corporal, interfere muito pouco no peso do paciente.

Cirurgia plástica deixa o abdômen definido.

Verdade. Uma barriga definida pode sim ser o resultado de uma cirurgia plástica. Na Abdominoplastia, podemos corrigir a diástase, fazendo plicatura da musculatura, fortalecendo o abdome. A lipoaspiração 3D ou lipoaspiração de alta definição consegue esculpir o corpo e o resultado se assemelha ao de um abdômen com muita malhação.

Cirurgia plástica pode melhorar a autoestima

Verdade. A cirurgia plástica pode diminuir defeitos que acarretavam constrangimento ao ponto de prejudicar a saúde mental. A melhora da aparência física pode contribuir para aumentar a autoestima e o bem estar.

Cirurgia plástica serve, exclusivamente, para melhorar a aparência.

Mito. Existem muitos procedimentos indicados para melhora funcional como a mamoplastia redutora que pode ser indicada nos casos de problemas de coluna ou dores nas costas causados pelo excesso de peso das mamas.

Converse com seu médico de confiança a respeito das suas dúvidas sobre cirurgia plástica.

