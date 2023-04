Cirurgião Plástico Goiânia – Entenda a importância do cirurgião plástico capacitado

A cirurgia plástica é o sonho de muitas pessoas, mas, se na hora de realizar o procedimento o cirurgião não tiver a capacitação necessária, o sonho pode virar pesadelo rapidamente. Por isso, escolher com cuidado o profissional é fundamental.

Qualquer tipo de cirurgia causa um determinado trauma no corpo do paciente, seja em maior ou menor grau. Quando falamos dos procedimentos estéticos, existem uma infinidade de técnicas, e por alterarem a aparência, cirurgias dessa natureza precisam ser feitas com segurança e precisão para evitar complicações pós-cirúrgicas e que a autoimagem da pessoa seja afetada.

Para garantir que o cirurgião é capacitado, é preciso estar atento a 2 fatores principais:

O cirurgião possui certificação junto à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP)?

A certificação é um diferencial que atesta que o médico possui o conhecimento e a experiência necessária para realizar o procedimento, evitando assim complicações.

O cirurgião possui indicações confiáveis?

Ninguém melhor para falar sobre as habilidades de um cirurgião do que indivíduos que já passaram por procedimentos com o profissional. Por isso, é importante buscar médicos que possuam indicações e resultados bem documentados.

Por último, também é importante verificar se o cirurgião possui especializações, participações em congressos e outras conquistas acadêmicas. Esse tipo de movimentação indica que o médico está sempre se atualizando e em busca de conhecer as melhores e mais modernas técnicas.

Sou especialista em Cirurgia Plástica pela UERJ, Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e com muitos anos de experiência em Cirurgia Plástica.

Agende sua consulta!

Dr. David Santana

Cirurgião Plástico

CRM-GO 6624 / RQE 4814

Especialização em Cirurgia Plástica pela UERJ;

Membro Especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Consultório Dr. David Santana

Endereço: Av. T- 4, n° 1340, San Charbel Centro de Medicina, Consultório 8, Setor Bueno, Goiânia, Goiás.

WhatsApp: (62) 99800-6990

Acesse o site: https://drdavidsantana.com.br/

Atendimento:

Particular

Unimed

Procedimentos:

Prótese de silicone

Lipo HD

Lipo MD

Abdominoplastia

Prótese de Glúteos

Ritidoplastia

Blefaroplastia

Rinoplastia

Lipo de papada

Preenchimento Facial

Toxina Botulínica

