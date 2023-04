Urologia Goiânia – Próstata: 5 funções importantes para a saúde do homem

A próstata é uma glândula pequena e complexa do sistema reprodutor masculino, localizada acima dos músculos pélvicos, abaixo da bexiga e à frente do ânus, e que tem, em média, o tamanho de uma noz.

– produz o fluído prostático, um componente do sêmen que protege os espermatozoides da mortalidade.

– o fluído prostático protege o espermatozoide do ambiente ácido da vagina, e também prolonga a vida dos espermatozoides e faz com que eles se tornem mais móveis, aumentando as chances de fecundação.