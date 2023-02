Cirurgião Plástico Goiânia – Conquiste seios volumosos e sensuais com a mamoplastia de aumento

Para muitas mulheres, o sonho de consumo é ter seios volumosos e bem sensuais. Para chegar a este objetivo o procedimento ideal é a mamoplastia de aumento também conhecido como implante de silicone.

Atualmente, as cirurgias de mamoplastia de aumento figuram entre os procedimentos mais realizados no Brasil e no mundo. A mamoplastia de aumento é uma cirurgia rápida e segura que dura entre 45 e 90 minutos, com anestesia peridural ou geral.

A prótese de silicone pode ser colocada de duas formas: abaixo do músculo ou acima do músculo. A localização da prótese dependerá do biotipo da paciente. Além disso, existem 3 tipos de incisão que irão depender do tamanho da prótese de silicone: periareolar (aréola), transaxilar (axila) e infra-mamária (abaixo da mama).

A mamoplastia de aumento tem possibilidades de ajustar o resultado às expectativas da paciente. Algumas mulheres desejam aumentar os seios, e ficar com aspecto marcado outras desejam um resultado mais natural. Portanto, é fundamental conversar abertamente com o cirurgião a respeito do resultado que a paciente deseja.

Desta forma, é possível escolher o modelo e o tamanho da prótese mais adequados de acordo com o desejo da paciente, porém respeitando os limites permitidos pelo biotipo.

Se você quer conquistar seios volumosos e sensuais, agende sua consulta!

Dr. David Santana

Cirurgião Plástico

CRM-GO 6624 / RQE 4814

Especialização em Cirurgia Plástica pela UERJ;

Membro Especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Consultório Dr. David Santana

Endereço: Av. T- 4, n° 1340, San Charbel Centro de Medicina, Consultório 8, Setor Bueno, Goiânia, Goiás.

WhatsApp: (62) 99800-6990

Visite o site: https://drdavidsantana.com.br

Atendimento:

Particular

Unimed

Procedimentos:

Prótese de silicone

Lipo HD

Lipo MD

Abdominoplastia

Prótese de Glúteos

Ritidoplastia

Blefaroplastia

Rinoplastia

Lipo de papada

Preenchimento Facial

Toxina Botulínica

