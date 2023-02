Cirurgia de enucleação da próstata é uma alternativa ao tratamento cirúrgico convencional

A enucleação da próstata com uso de laser é uma opção cirúrgica para tratar pacientes sintomáticos portadores de hiperplasia benigna da próstata (HPB). A cirurgia é feita por um aparelho de endoscopia passado pela uretra que atinge a próstata e a bexiga.

É um procedimento menos invasivo, pois realiza a remoção de todo adenoma (glândula interna da próstata) pela uretra, portanto, sem necessidade de abertura da bexiga ou abertura da cavidade abdominal. O tecido prostático é enucleado (“descascado”), depositado na bexiga e é depois “sugado” por um aparelho chamado morcelador.

Por termos controle com visão direta durante todo o procedimento, ocorre menor risco de perda sanguínea durante a cirurgia, isso porque podermos cauterizar ou coagular vasos sanguíneos que possam aparecer no caminho. Conseguimos também remover maior quantidade de tecido prostático o que gera resultados melhores e mais duradouros para os pacientes e menor risco de precisar de outra cirurgia no decorrer da vida.

Envie suas dúvidas sobre a cirurgia de enucleação da próstata.

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

