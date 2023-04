Cirurgião Geral Goiânia – Quem deve fazer a cirurgia de hemorroida?

A Hemorroida é um problema caracterizado pelo inchaço e inflamação de veias no reto e no ânus, o que causa bastante desconforto, coceira e sangramento. Para tratar a Hemorroidas, o médico deverá considerar o grau do problema e, assim, indicar o tratamento mais adequado considerando cada quadro individualmente.

Em geral, existem duas linhas de tratamento: o conservador, que consiste no uso de ligadura elástica, modificação da dieta e medicamentos para aliviar os sintomas; ou o cirúrgico.

Sendo assim, nem sempre é preciso recorrer à Hemorroidectomia, procedimento cirúrgico para tratar hemorroidas internas e externas. Em linhas gerais, o procedimento costuma ser indicado nos casos de:

Dores crônicas;

Prolapso (externalização do tecido do ânus) ocorre com frequência;

Inchaço frequente após evacuações;

Sangramento persistente;

Presença de trombose hemorroidária (coágulo dentro das hemorroidas);

Estrangulamento e necrose dos vasos hemorroidários;

Não é possível seguir com o tratamento conservador ou ele não surte o efeito desejado.

Portanto, fica claro que a Hemorroidectomia é reservada para quadros graves, com manifestações recorrentes e intensas, causando desconfortos que prejudicam a qualidade de vida do paciente e sintomas que não demonstram melhoras através do tratamento clínico.

Está sofrendo de hemorroidas? Procure assistência médica.

Dr. Guilherme Lamboglia

Cirurgião Geral

CRM 18204 / RQE 13812

Membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões – CBC;

Especialista em Cirurgia Videolaparoscópica.

