Cirurgião Geral Goiânia – Quais são os tipos de Histerectomia?

A Histerectomia é a cirurgia ginecológica de retirada do útero, trompas e ovário, geralmente realizada para tratar problemas graves na região pélvica que não foram ser resolvidos com tratamentos clínicos menos invasivos. A histerectomia é indicada em casos de câncer de colo do útero em estágio avançado e o câncer nos ovários, infecções, miomas, hemorragias, endometriose grave ou prolapso uterino. que não puderam ser resolvidos com tratamentos clínicos menos invasivos.

Além de ser dividida nos subtipos, parcial (quando é retirado apenas o corpo do útero), e total (quando são retirados o corpo e o colo do útero), a Histerectomia pode ser feita por diferentes vias:

Histerectomia Vaginal: retirada do útero por uma abertura no fundo da vagina;

Histerectomia Abdominal: retirada do útero por meio de uma incisão no abdômen;

Histerectomia Videolaparoscópica: retirada do útero por via vaginal.

Entre as 3 opções, a Histerectomia Videolaparoscópica é a via mais indicada para realização da cirurgia, pois apresenta diversos benefícios, como:

Pós-operatório mais simples e menos doloroso;

Cicatriz mais discreta;

Menos perda de sangue;

Menores chances de incidência de infecção;

Alta hospitalar mais rápida;

Retorno mais rápido às atividades diárias.

Na Histerectomia Videolaparoscópica, após a anestesia, são feitas pequenas incisões na parte inferior do abdômen. Através delas, são inseridas pequenas pinças e uma microcâmera que transmite imagens do abdômen em tempo real para um monitor, garantindo que o cirurgião possa movimentar as pinças e realizar a retirada do útero com mais precisão e segurança.

Sou especialista em Cirurgia Videolaparoscópica e com experiência em Cirurgia Geral. Entre em contato!

Dr. Guilherme Lamboglia

Cirurgião Geral

CRM 18204 / RQE 13812

Membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões – CBC;

Especialista em Cirurgia Videolaparoscópica.

Agende sua consulta:

WhatsApp: (62) 99918-8601

Telefone: (62) 3645-3100

Acesse o site: https://drguilhermelamboglia.com.br

Endereço:

Hospital Santa Lúcia – Praça, Av. Cel. Joaquim Lúcio, 28 – Setor Campinas, Goiânia.

Atendimento:

Particular

Convênios

Cirurgias:

Colecistectomia VLP

Histerectomia VLP

Hernioplastia VLP

Laqueadura VLP

Ooforectomia VLP

Hemorroidectomia

Exérese de Cisto Pilonidal

Exérese de Lesões de Pele

Postectomia

Vasectomia

Dr. Guilherme Lamboglia, Cirurgião geral Goiânia, Clínica de Cirurgia Geral em Goiânia, Cirurgia Geral em Goiânia, Cirurgião Geral em Goiás, Cirurgia Goiânia, Colecistectomia em Goiânia, Hernioplastia em Goiânia, Cirurgia de Hérnia em Goiânia, Cirurgia de útero em Goiânia, Cirurgia de retirada do útero em Goiânia, Remoção de ovário Goiânia, Ooforectomia em Goiânia, Vasectomia em Goiânia, Laqueadura em Goiânia, Postectomia em Goiânia, Cirurgia de Fimose em Goiânia, Videolaparoscopia em Goiânia, Cirurgia de hemorroida em Goiânia, Hemorroidectomia em Goiânia, Exérese de Cisto Pilonidal em Goiânia, Exérese de Lesões de Pele em Goiânia, Cirurgia de hernia Goiânia, Cirurgia de pedra na vesícula Goiânia,