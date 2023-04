Cirurgião Geral Goiânia – Quais são os cuidados necessários depois da cirurgia de retirada do útero?

A Histerectomia (procedimento de retirada do útero) é uma cirurgia invasiva, por isso, após a sua realização, a paciente poderá ter sintomas desconfortáveis e precisará tomar alguns cuidados para garantir que o pós-operatório seja bem-sucedido. Confira quais são as precauções necessárias após a retirada do útero:

• Evitar atividades físicas e esforços por pelo menos 3 meses;

• Esperar pelo menos 6 semanas para retomar as relações sexuais;

• Fazer pequenas caminhadas para evitar a trombose e melhorar a circulação;

• Manter a nutrição adequada através de uma dieta balanceada;

• Hidratar-se corretamente;

• Realizar alongamentos simples para evitar dores nas costas;

• Higienizar corretamente a região operada, de acordo com a recomendação médica.

Além de seguir essas recomendações, é importante que a paciente saiba o que após a cirurgia podem estar presentes alguns sintomas, como:

• Dores abdominais;

• Pequena hemorragia vaginal;

• Inchaço na barriga;

• Sintomas de menopausa precoce (calores, irritabilidade, insônia, entre outros).

Apesar desses sintomas serem comuns, é preciso ficar atenta: no caso de dores abdominais intensas que não diminuem, sangramento abundante e sinais de inflamação na cicatriz, é fundamental consultar um médico imediatamente!

O período de recuperação total do procedimento costuma ser de 4 a 6 semanas, durante esse período, é essencial seguir à risca as recomendações médicas para evitar complicações.

Dr. Guilherme Lamboglia

Cirurgião Geral

CRM 18204 / RQE 13812

Membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões – CBC;

Especialista em Cirurgia Videolaparoscópica.

Agende sua consulta:

WhatsApp: (62) 99918-8601

Telefone: (62) 3645-3100

Acesse o site: https://drguilhermelamboglia.com.br

Endereço:

Hospital Santa Lúcia – Praça, Av. Cel. Joaquim Lúcio, 28 – Setor Campinas, Goiânia.

Atendimento:

Particular

Convênios

Cirurgias:

Colecistectomia VLP

Histerectomia VLP

Hernioplastia VLP

Laqueadura VLP

Ooforectomia VLP

Hemorroidectomia

Exérese de Cisto Pilonidal

Exérese de Lesões de Pele

Postectomia

Vasectomia

Dr. Guilherme Lamboglia, Cirurgião geral Goiânia, Clínica de Cirurgia Geral em Goiânia, Cirurgia Geral em Goiânia, Cirurgião Geral em Goiás, Cirurgia Goiânia, Colecistectomia em Goiânia, Hernioplastia em Goiânia, Cirurgia de Hérnia em Goiânia, Cirurgia de útero em Goiânia, Cirurgia de retirada do útero em Goiânia, Remoção de ovário Goiânia, Ooforectomia em Goiânia, Vasectomia em Goiânia, Laqueadura em Goiânia, Postectomia em Goiânia, Cirurgia de Fimose em Goiânia, Videolaparoscopia em Goiânia, Cirurgia de hemorroida em Goiânia, Hemorroidectomia em Goiânia, Exérese de Cisto Pilonidal em Goiânia, Exérese de Lesões de Pele em Goiânia, Cirurgia de hernia Goiânia, Cirurgia de pedra na vesícula Goiânia,