Cirurgião Geral Goiânia – Existem riscos na histerectomia videolaparoscópica?

A Histerectomia é o procedimento de retirada do útero, indicado para tratar diversas patologias como câncer de colo de útero, infecções, miomas entre outras. Para garantir menos riscos de complicações e uma recuperação mais rápida, a técnica indicada para realizar essa cirurgia é a Videolaparoscopia.

Nesse procedimento, a paciente recebe anestesia e são feitas pequenas incisões na parte inferior do abdômen. Através dos cortes, são introduzidas pequenas pinças e uma endocâmera, que transmite imagens do abdômen em tempo real para uma tela na sala de cirurgia, permitindo que o cirurgião consiga visualizar toda a área e movimentar as pinças de forma precisa e eficaz para separar o útero das demais estruturas e realizar a sua remoção, que normalmente é feita através da vagina.

Como essa técnica permite uma melhor visualização de toda a área operada e demais órgãos, dificilmente ocorrem danos às estruturas subjacentes. Além disso, esse tipo de cirurgia geralmente garante um pós-operatório mais simples e menos doloroso, alta hospitalar mais rápida e cicatriz mais discreta

Apesar de ser uma técnica moderna e com baixas chances de complicações, a Histerectomia Videolaparoscópica ainda é um procedimento cirúrgico, o que pode trazer alguns riscos, como por exemplo:

Sangramento excessivo;

Infecção na cicatriz, no abdômen, ou na cúpula vaginal (fundo da vagina);

Deiscência (abertura) dos pontos cirúrgicos;

Lesão na bexiga, no ureter ou no intestino.

Apesar de haver possibilidade de complicações, é importante citar que elas são bastante reduzidas, e um cirurgião especializado e experiente na técnica é capaz de garantir um procedimento bem-sucedido!

