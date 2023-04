Cirurgião Geral Goiânia – Como é feita a retirada de uma pinta?

As pintas podem ser consideradas, para alguns, um incômodo estético, por isso, não é incomum pessoas procurem realizar a remoção dessas marcas. Além disso, pode ser recomendado a retirada das pintas quando são potencialmente malignas como aquelas que crescem em pouco tempo, possuem mais de uma cor, tonalidades muito negras e alteram de forma e contorno.

Existem diferentes métodos para realizar a remoção de uma pinta, e apenas um médico poderá recomendar o mais adequado, levando em consideração o formato, o tamanho e a localização da pinta. As três principais técnicas são:

Biópsia com Punch : na qual é utilizado um pequeno bisturi circular para retirar a pinta. A ferida resultante desse procedimento geralmente exige um pequeno ponto para ser fechada.

: na qual é utilizado um pequeno bisturi circular para retirar a pinta. A ferida resultante desse procedimento geralmente exige um pequeno ponto para ser fechada. Shaving ou Curetagem : na qual a pinta é removida através do uso de um bisturi, tesoura delicada ou uma cureta. Geralmente usada para pintas que possuem relevo, essa técnica não exige pontos.

: na qual a pinta é removida através do uso de um bisturi, tesoura delicada ou uma cureta. Geralmente usada para pintas que possuem relevo, essa técnica não exige pontos. Biopsia incisional: na qual é utilizado um bisturi para a remoção da pinta. Geralmente usada para pintas maiores, essa técnica exige pontos para garantir a cicatrização.

Em geral, a recuperação após a retirada da pinta irá depender do tamanho da lesão. Quanto menor ela for, mais simples e rápido será o pós-operatório. Com os devidos cuidados, que incluem higiene correta da região e troca do curativo no período recomendado, as feridas decorrentes desse tipo de procedimento cicatrizam sem grandes problemas, não deixando cicatrizes perceptíveis.

Por fim, vale lembrar que é recomendado que todos façam uma avaliação das pintas ao menos uma vez por ano a fim de verificar se existem riscos de desenvolvimento de câncer de pele!

Caso apresente pintas com as características descritas, procure o médico para avaliação.

Dr. Guilherme Lamboglia

Cirurgião Geral

CRM 18204 / RQE 13812

Membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões – CBC;

Especialista em Cirurgia Videolaparoscópica.

