Cirurgia Robótica Goiânia – Quais as vantagens da Nefrectomia parcial?

A nefrectomia parcial é o procedimento cirúrgico de escolha no tratamento do câncer de rim em estágio inicial em que é realizada a remoção apenas da parte do rim que contém a doença. É o tratamento de escolha nos casos em que é possível remover completamente a lesão e preservar o restante do rim de forma funcionante.

Uma das opções mais vantajosas é a nefrectomia parcial robótica, em que é realizada com o auxílio de um robô. A nefrectomia parcial robótica promove menor sangramento, menos dor no pós-cirúrgico, menor tempo de internação e recuperação mais rápida. Além desta opção, a nefrectomia parcial pode ser realizada por cirurgia laparoscópica e cirurgia aberta.

