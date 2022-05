Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Qual a indicação para ultrassonografia de próstata?

Centro de Imagem Aparecida de Goiânia: Ultrassonografia de próstata realizada por via abdominal ou supra púbica é um exame de imagem não invasivo e indolor, que analisa a bexiga, próstata e as vesículas seminais.

Para a realização do exame de ultrassonografia de próstata o paciente precisa estar com a bexiga cheia, para facilitar a visualização da próstata durante o exame, que dura cerca de 20 minutos.

A ultrassonografia de próstata é indicada para detectar e/ou avaliar lesões ou alterações nessa região, como:

Cistos;

Inflamações;

Tumores;

Traumas;

Cálculos;

Patologias benignas da próstata.

A ultrassonografia de próstata visualiza alterações visíveis no tamanho e no aspecto da próstata e confirma anormalidades verificadas pelo toque retal. É uma ferramenta a mais para o diagnóstico do câncer de próstata.

Centro de Imagem Aparecida de Goiânia

Contato: (62) 3230-2000

Celular / WhatsApp: (62) 99318-4818

Visite nosso site: https://centrodeimagemaparecida.com.br/

Endereço: Avenida das Nações, N° 003, Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, Goiás.

Atendemos:

– Particular

– Unimed

– Ipasgo

– Imas

– Amil

– Mais Saúde

– Hapvida

Exames:

– Tomografia computadorizada

– Ultrassonografia

– Doppler Colorido

– Radiografia digital

– Punções guiadas por ultrassonografia

#centrodeimagemaparecidadegoiania #tomografia #tomografiagoiania #clinicaaparecidadegoiania #clínicagoiania #aparecidadegoiania #prefeituradeaparecidadegoiania #ultrassonografiadeprostata #ultrassonografiagoiania #examedeprostata #cancerdeprostata