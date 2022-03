Cirurgia Robótica Goiânia – Como funciona a cirurgia robótica?

O procedimento minimamente invasivo conta com braços robóticos que contém instrumentos cirúrgicos e uma câmera 3D. Além disso, conta com um console com tela de alta resolução de onde o cirurgião comanda os braços robóticos.

Através de pequenas incisões, são inseridos no paciente os instrumentos conectados aos braços robóticos que permite movimentos de até 360° de rotação, possibilitando o acesso a estruturas que não são possíveis em outros procedimentos cirúrgicos. A câmera de alta precisão e visão tridimensional amplia a imagem do local a ser operado, o que oferece mais precisão ao cirurgião.

Esta tecnologia confere maior segurança e precisão ao ato operatório, traduzindo-se em benefícios ao paciente.

