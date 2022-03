Urologia Goiânia – Já fez seus exames de rotina contra o câncer de próstata?

Espero que sua resposta seja sim. Mas se ainda não fez seus exames de rotina contra o câncer de próstata, quero alertar a todos os homens a não deixar de procurar o seu urologista de confiança.

Com a pandemia, muitos homens deixaram de ir ao consultório para realizar os exames de rotina. Por isso reafirmo a importância de se prevenir contra o câncer de próstata que na fase inicial é silencioso, não apresenta sintomas, e se descoberto nessa fase, tem 90% de chance de cura.

Homens a partir dos 50 anos, mesmo sem sintomas devem se consultar com o urologista anualmente para realizar os exames de rastreamento do câncer de próstata (exame de sangue PSA e exame de toque). Homens da raça negra e/ou com história de doença na família têm maior chances de desenvolverem câncer de próstata, por isso o rastreamento devem iniciar aos 45 anos.

Agende sua consulta e faça seus exames de rotina. Previna-se contra o câncer de próstata!

