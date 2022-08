Cirurgia Robótica Goiânia – Cirurgia robótica reduz as chances de incontinência e disfunção erétil?

Sim, a cirurgia robótica permite uma maior precisão dos movimentos cirúrgicos e visibilidade das estruturas que serão operadas. Isso contribui para reduzir as chances de sequelas como incontinência urinária e disfunção erétil.

O difícil acesso à região da próstata e suas estruturas complexas tornam a cirurgia mais complicada. Por isso o robô com os movimentos mais delicados e precisos além da melhor visualização do campo cirúrgico com a câmera 3D se torna um grande aliado nesse tipo de procedimento.

A cirurgia robótica é a técnica mais inovadora no tratamento do câncer de próstata, proporcionando mais qualidade de vida ao paciente.

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduando em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

