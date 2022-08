Tratamento Câncer de Próstata Goiânia – Câncer de próstata é a segunda causa de morte entre homens por câncer

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum em homens no Brasil (atrás apenas do câncer de pele não-melanoma). A doença é também a segunda maior taxa de mortalidade, ficando atrás apenas do câncer de pulmão.

Estima-se que mais de 65 mil homens foram diagnosticados com câncer de próstata em 2020, sendo que 15 mil morreram devido a doença. O câncer de próstata é uma doença potencialmente grave, mas, em alguns casos, se for diagnosticado precocemente as chances de controle e cura são bem altas. A avaliação inicial é geralmente feita por meio de dois exames: exame digito retal (toque retal) e a avaliação laboratorial do PSA. Caso exista alguma alteração nos exames pode ser preciso fazer uma biópsia ou exames de imagem como a ressonância da próstata para confirmar ou não a suspeita.

Homens a partir de 50 anos, mesmo sem apresentar sintomas, devem procurar um urologista para avaliação individualizada sobre riscos de câncer de próstata. Homens que apresentem fatores de riscos (raça negra ou com parentes de primeiro grau com câncer de próstata) devem iniciar seus exames mais precocemente, a partir dos 45 anos.

Agende sua consulta com o urologista. Não deixe de fazer os exames preventivos do câncer de próstata.

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Atendimento:

ONCORE

Órion Business, Sala 3708, Setor Marista, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3412-8633

WhatsApp: (62) 98621-1030

INGOH

Rua 87, nº 598, Setor Sul, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3226-0200 / (62) 3414-8800

WhatsApp: (62) 99608-9937

ENCORE

Rua Gurupi, Qd. 25, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3230-1800

Visite nosso site: https://drleandroferro.com.br

