Cirurgia Robótica Goiânia – Tratamento de câncer de rim na Cirurgia Robótica

A cirurgia robótica é uma técnica minimamente invasiva para a remoção do câncer de rim que traz excelentes resultados. Com o auxílio de um robô, que permite maior amplitude e precisão de movimentos, é possível acessar regiões delicadas e de difícil acesso do corpo, com apenas pequenas incisões.

É indicada principalmente para cirurgia de nefrectomia parcial quando é removido apenas o tumor, preservando o restante do rim. A principal vantagem da cirurgia robótica no tratamento do câncer de rim é a maior chance de preservação completa do rim afetado, proporcionando mais qualidade de vida ao paciente. Outras vantagens são: menor risco de conversão para cirurgia aberta, menor perda de sangue e menor risco de transfusão sanguínea; menos dor, diminuição do uso de analgésicos; alta hospitalar mais rápida e retorno mais precoce as atividades normais.

A cirurgia robótica também pode ser usada na cirurgia de nefrectomia radical, em pacientes que apresentem tumores grandes em que não é possível preservar o rim.

Conheça mais sobre as vantagens da Cirurgia Robótica no tratamento do câncer de rim. Entre em contato.

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduando em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

